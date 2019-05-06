Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра СтамбулаРИА Новости 12:50
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
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«А что, так можно было?»: ЦИК Турции отменил результаты выборов в Стамбуле, где победила оппозиция
Комсомольская правда16:33
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР отвергли сообщения о подготовке детей к войне
В агентстве напомнили, что ранее украинские СМИ заявили о подготовке детей к войне жителями ДНР.
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Появился новый трейлер фильма «Человек-паук: вдали от дома»
В Сети появился еще один трейлер фильма "Человек-паук: вдали от дома".
Обновлено в 11:00
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Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Жителя Камчатки нашли мертвым возле убитого медведя
Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства гибели местного жителя, рядом с которым обнаружили убитого медведя, сообщает региональное Следственное управление.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
России отвели третье место по расходам на оборону
Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
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Обновлено в 17:16
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СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
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В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Происшествия
Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Яббаров из шоу «Дом-2» лишил денег маленького сына
Звезда шоу "Дом-2" мечтает о карьере известного шансонье, поэтому на эти деньги запишет альбом.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Для Павла Мамаева обвинение запросило 1 год и 5 месяцев тюрьмы и такое же наказание - для футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Футбол
«Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу
В игре 32-го тура Второй Бундеслиги "Кельн" на выезде разбил "Гройтер Фюрт" — 4:0, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:16
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Согласно документу, с 5 мая 2019 года руководство мессенджеров обязано верифицировать информацию о регистрации телефонных номеров своих пользователей у мобильного оператора, который в течение 20 минут обязан передать ему соответствующие данные.
Обновлено вчера в 00:10
Армия и оружие
США направляют авианосец к берегам Ирана
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Финансы
РФ за годы санкций увеличила долю рублёвого экспорта в БРИКС в 7,2 раза, в евро - в 8 раз
Доля экспортных расчетов России с партнерами по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) в рублях в 2018 году выросла по сравнению с 2013 годом в 7,2 раза, а в евро – почти в восемь раз, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:16
Политика
Посол Италии в России высказался по поводу санкций Запада
Санкции не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.
Обновлено в 19:59
Авто
Опубликованы снимки нового Mercedes-AMG CLA 45
По мнению специалистов, новый Mercedes-AMG CLA 45 будет показан публике до конца весны текущего года.
Обновлено в 15:46
Транспорт
В апреле установлен рекорд по пассажиропотоку на МЦК
В апреле этого года зафиксирован рекордный пассажиропоток на МЦК по сравнению с другими месяцами с начала пассажирского движения на кольце, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Московской железной дороги.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Финансы
Рубль значительно снизился к доллару и евро
В начале понедельника курс рубля снижается к курсу доллара и евро, согласно данным Московской биржи.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США
Обновлено в 12:33
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Авто
Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC
Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Политика
Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа
Ранее Ричард Нил официально запросил налоговые декларации Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы.
Обновлено в 19:54
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25