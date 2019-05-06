Политика

ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра СтамбулаРИА Новости 12:50

ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
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«А что, так можно было?»: ЦИК Турции отменил результаты выборов в Стамбуле, где победила оппозиция

Комсомольская правда16:33

Видео: В Стамбуле начались «кастрюльные» протесты

Российская газета18:00

Избранный мэр Стамбула от оппозиции после решения ЦИК Турции: мы не отступим

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В ЕС раскритиковали решение ЦИК Турции об отмене результатов выборов в Стамбуле

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ЦИК Турции решила отменить итоги выборов мэра Стамбула и назначить новые

РБК13:19

ЦИК Турции отменил итоги местных выборов в Стамбуле

Московский Комсомолец Турция12:41
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР отвергли сообщения о подготовке детей к войне

В агентстве напомнили, что ранее украинские СМИ заявили о подготовке детей к войне жителями ДНР.
Обновлено в 20:58
Кино

Появился новый трейлер фильма «Человек-паук: вдали от дома»

В Сети появился еще один трейлер фильма "Человек-паук: вдали от дома".
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Жителя Камчатки нашли мертвым возле убитого медведя

Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства гибели местного жителя, рядом с которым обнаружили убитого медведя, сообщает региональное Следственное управление.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие

России отвели третье место по расходам на оборону

Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено в 17:16
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Происшествия

Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Яббаров из шоу «Дом-2» лишил денег маленького сына

Звезда шоу "Дом-2" мечтает о карьере известного шансонье, поэтому на эти деньги запишет альбом.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Для Павла Мамаева обвинение запросило 1 год и 5 месяцев тюрьмы и такое же наказание - для футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Футбол

«Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу

В игре 32-го тура Второй Бундеслиги "Кельн" на выезде разбил "Гройтер Фюрт" — 4:0, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:16
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Согласно документу, с 5 мая 2019 года руководство мессенджеров обязано верифицировать информацию о регистрации телефонных номеров своих пользователей у мобильного оператора, который в течение 20 минут обязан передать ему соответствующие данные.
Обновлено вчера в 00:10
Армия и оружие

США направляют авианосец к берегам Ирана

Обновлено вчера в 21:23
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Финансы

РФ за годы санкций увеличила долю рублёвого экспорта в БРИКС в 7,2 раза, в евро - в 8 раз

Доля экспортных расчетов России с партнерами по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) в рублях в 2018 году выросла по сравнению с 2013 годом в 7,2 раза, а в евро – почти в восемь раз, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:16
Политика

Посол Италии в России высказался по поводу санкций Запада

Санкции не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.
Обновлено в 19:59
Авто

Опубликованы снимки нового Mercedes-AMG CLA 45

По мнению специалистов, новый Mercedes-AMG CLA 45 будет показан публике до конца весны текущего года.
Обновлено в 15:46
Транспорт

В апреле установлен рекорд по пассажиропотоку на МЦК

В апреле этого года зафиксирован рекордный пассажиропоток на МЦК по сравнению с другими месяцами с начала пассажирского движения на кольце, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Московской железной дороги.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Финансы

Рубль значительно снизился к доллару и евро

В начале понедельника курс рубля снижается к курсу доллара и евро, согласно данным Московской биржи.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Пассажирам самолетов напомнили, как спасаться при крушении

Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес

Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США

Обновлено в 12:33
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Авто

Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes запускает производство электрического кроссовера EQC.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Политика

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Ранее Ричард Нил официально запросил налоговые декларации Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы.
Обновлено в 19:54
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
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