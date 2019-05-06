Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра СтамбулаРИА Новости 12:50
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Обновлено в 14:01
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы
Московский аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 14:31
Футбол
Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждение
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Наука
Видеоблогер научил робота-пылесоса кричать и материться
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Советник Зеленского одобрил назначение нового командующего военной операции против Донбасса
Советник новоизбранного президента Украины Зеленского по вопросам безопасности и обороны Апаршин одобрил назначение нового командующего так называемых «объединенных сил», проводящих военную операцию против Донбасса.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Певица Наталья Штурм впервые стала бабушкой
Старший ребенок певицы – дочь Елена – уже взрослая женщина, и недавно сама впервые стала мамой, подарив Наталье внука.
Обновлено в 06:07
Футбол
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Обновлено в 15:29
Происшествия
Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры
Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
В ДНР раскритиковали заявление ГПУ о подготовке детей к боевым действиям
Генеральная прокуратура Украины на основании публикации в СМИ возбудила уголовное дело из-за якобы подготовки детей в Донбассе к боевым действиям, в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что занимаются исключительно патриотическим воспитанием детей.
Обновлено в 16:15
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено в 13:56
Политика
Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане
Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 погиб, спасая пассажиров
Обновлено в 04:31
Происшествия
«Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту
6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.
Обновлено в 11:14
Общество
В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»
За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.
Обновлено в 13:18
Авто
Новые модели Hyundai получат спортивный дизайн
В свою очередь, один из руководителей дизайнерского отдела компании указал, что последующие новинки обзаведутся еще более спортивной и агрессивной внешностью.
Обновлено в 01:10
Финансы
Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов
За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Обновлено в 06:06
Политика
Конгрессмены США требуют от Трампа представить доклад о санкциях в рамках акта Магнитского
"В настоящее время администрация опоздала с предоставлением необходимого Конгрессу доклада на более чем четыре месяца, а Министерство финансов США в последний раз в декабре 2017 года вводило санкции против физических лиц из РФ в рамках акта Магнитского", - говорится в письме.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33