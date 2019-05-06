Политика

ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра СтамбулаРИА Новости 12:50

ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
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ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула

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Итоги выборов мэра Стамбула отменили после победы оппозиционного кандидата

Коммерсантъ13:46

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Правящая партия в Турции объяснила отмену итогов выборов мэра Стамбула

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Sputnik Азербайджан03 мая в 04:20
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
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Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
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Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
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Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
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Старший ребенок певицы – дочь Елена – уже взрослая женщина, и недавно сама впервые стала мамой, подарив Наталье внука.
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Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
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Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

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Армия и оружие

В ДНР раскритиковали заявление ГПУ о подготовке детей к боевым действиям

Генеральная прокуратура Украины на основании публикации в СМИ возбудила уголовное дело из-за якобы подготовки детей в Донбассе к боевым действиям, в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что занимаются исключительно патриотическим воспитанием детей.
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Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
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У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
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Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
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«Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту

6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.
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В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»

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В свою очередь, один из руководителей дизайнерского отдела компании указал, что последующие новинки обзаведутся еще более спортивной и агрессивной внешностью.
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За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
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