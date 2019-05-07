Политика

ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра СтамбулаРИА Новости вчера в 12:50

ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Стамбуле начались «кастрюльные протесты» из-за отмены итогов выборов мэра

Взгляд.рувчера в 22:51

В ЕС раскритиковали решение ЦИК Турции об отмене результатов выборов в Стамбуле

ТАССвчера в 20:11

ЦИК Турции решила отменить итоги выборов мэра Стамбула и назначить новые

РБКвчера в 13:19

Видео: В Стамбуле начались «кастрюльные» протесты

Российская газетавчера в 18:00

Избранный мэр Стамбула от оппозиции после решения ЦИК Турции: мы не отступим

RT на русскомвчера в 17:22

Турция осудила критику из-за рубежа из-за отмены итогов выборов в Стамбуле

РИА Новостивчера в 17:29

Повторные выборы в Стамбуле пройдут 23 июня

Московский Комсомолец Турция00:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 00:06, Ашберн
Происшествия

Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден

Обновлено вчера в 19:03
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

В Раде предложили обезлюдить Донбасс

«В моем понимании у Киева должна быть стратегия обезлюдить Донбасс Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», – заявил Семен Семенченко.
Обновлено 05 мая в 12:28
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 10:11
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Россиян перестали интересовать аресты высокопоставленных чиновников

Треть россиян испытывает удовлетворение от новостей об аресте высокопоставленных чиновников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям внесли в Госдуму

Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт

В США американец, собиравшийся взорвать людей, получил 16 лет тюрьмы. Аделя Дауда задержали в сентябре 2012 года.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ 100

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о выплатах компенсации всем пассажирам и семьям погибших при крушении в Шереметьево самолета SSJ 100 рейса Москва—Мурманск.
Обновлено вчера в 11:53
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия

«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Британские читатели назвали героиней стюардессу, спасшую пассажиров SSJ-100

Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева намеревается провести эксгумацию тела Ирины Цывиной

Обновлено вчера в 10:53
Футбол

Суарес: «Не буду праздновать, если забью на „Энфилде“»

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде".
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие

Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя

Обновлено вчера в 22:16
Общество

Новые правила идентификации пользователей мессенджеров вступили в силу

С пятого мая в России вступили в силу новые правила идентификации пользователей в мессенджерах.
Обновлено 05 мая в 05:53
Общество

Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе

Обновлено вчера в 12:26
Здоровье

В России запускают новый способ лечения пациентов с диабетом и язвой желудка

Пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями ждут диспансеризации по 2-3 раза в год Министерство здравоохранения России расширило перечень хронических неинфекционных заболеваний, при наличии которых больной должен находиться под постоянным контролем врача.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Авто

Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе

В основе модели лежит седан S1 1956 года выпуска. Аукционный дом Silverstone продаст особый пикап компании Bentley.
Обновлено вчера в 14:22
Гаджеты

Госдума потратит полмиллиона на чистку 80 планшетов

Полмиллиона за чистку Чистка планшетных компьютеров в зале заседаний обойдется Государственной думе более чем в 500 тыс. руб.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына

Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол

Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе

«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».
Обновлено вчера в 16:52
Хоккей

«Бостон» обыграл «Коламбус» в борьбе за полуфинал Кубка Стэнли

В одном из противостояний "Бостон Брюинз" в шестом матче серии одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению в коррупции

Обновлено в 00:02
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

Сколько получают несовершеннолетние дети политиков

Активы несовершеннолетних детей чиновники обязаны указывать в своих декларациях согласно антикоррупционному законодательству.
Обновлено вчера в 20:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное