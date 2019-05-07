Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра СтамбулаРИА Новости вчера в 12:50
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
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Избранный мэр Стамбула от оппозиции после решения ЦИК Турции: мы не отступим
RT на русскомвчера в 17:22
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