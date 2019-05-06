Политика

ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра СтамбулаРИА Новости 12:50

ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
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Избранный мэр Стамбула от оппозиции после решения ЦИК Турции: мы не отступим

RT на русском17:22

ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула

ТАСС13:04

Турция осудила критику из-за рубежа из-за отмены итогов выборов в Стамбуле

РИА Новости17:29

ЦИК Турции решила отменить итоги выборов мэра Стамбула и назначить новые

РБК13:19

Итоги выборов мэра Стамбула отменили после победы оппозиционного кандидата

Коммерсантъ13:46

Центризбирком Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции

Эхо Москвы15:02

ЦИК Турции отменил итоги местных выборов в Стамбуле

Московский Комсомолец Турция12:41
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Обновлено в 07:51
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Футбол

Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них

Обновлено в 11:26
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
Здоровье

Проверенные анализы могут быть опасны для человека

Проверенные анализы из любой поликлиники могут угрожать здоровью человека и состоянию окружающей среды, сообщает Planet-Today.
Обновлено в 15:13
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

Источник: для российских военных прорабатывается концепция вертолета с электродвигателем

Концепция нового ударного вертолета с гибридной силовой установкой, которая в перспективе будет заменена на электродвигатель, прорабатывается в интересах Вооруженных сил России.
Обновлено в 18:35
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
Культура

Умерла актриса и певица Барбара Перри

Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Здоровье

В Челябинске директор театра четыре часа ждал «скорую помощь»

В Челябинске директор камерного театра Илья Коломейский пожаловался на работу "скорой помощи" - медики приехали на вызов только через четыре часа.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США

Обновлено в 12:33
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено в 16:56
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
Общество

Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено в 16:59
Хоккей

Игроки сборной России посетили баню после победы в Евротуре

Игрок сборной России Илья Ковальчук вместе с партнерами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым посетили баню, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:00
Кино

«Мстители: Финал» стал вторым самым кассовым фильмом в истории

Как передает ТАСС со ссылкой на компанию-прокатчика The Walt Disney, «Мстители: Финал» стал пятым фильмом в истории, который набрал более 2 млрд. в мировом прокате.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Экономика

Саид и Михаил Гуцериевы получили 19% «Кузбасской топливной компании»

Бизнесмены Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК), следует из материалов компании.
Обновлено в 07:57
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Политика

Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая

Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 18:18
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