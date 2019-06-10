Политика

ЦИК: Токаев побеждает на выборах президента КазахстанаBFM.ru 02:13

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана во всех областях страны. Эти предварительные данные приводит ЦИК страны, передает ТАСС. Токаев набирает 70,76% голосов.
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Выборы президента Казахстана

РИА Новости02:35

Токаев набирает более 70% голосов на выборах президента Казахстана

Коммерсантъ02:40

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70,76% голосов

ТАСС02:09

Токаев победил на президентских выборах в Казахстане с 70,8% голосов

Интерфакс02:00

ЦИК Казахстана подвела предварительные итоги выборов президента

РБК02:57

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70,76% голосов

RT на русском02:11

Токаев победил на выборах президента Казахстана

Газета.Ru02:02
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:21, Ашберн

Независимый политик бросил вызов преемнику Назарбаеву

Вести.UZвчера в 23:29
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:21, Ашберн
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено вчера в 12:53
Транспорт

Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

«Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9—10 декабря 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой

В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

На Сахалине нашли тело экс-главы Шахтерского городского поселения

По сообщениям местных СМИ, погибший Владимир Хапалов, которому было 64 года, возглавлял администрацию Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 годы.
Обновлено в 02:48
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Хачанов впервые в карьере занял девятое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP.
Обновлено в 01:32
Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономики

Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:57
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В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции

На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Наука

Глобальное потепление заставит россиян переезжать в Сибирь

Из-за глобального потепления уже успели исчезнуть некоторые виды животных.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
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В «тонущем» торговом центре прозвучала музыка «Титаника»

Посетители торгового центра оценили шутку музыкантов и выложили видеозапись в соцсетях.
Обновлено вчера в 16:27
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Даниил Квят: «Очень не хотелось финишировать одиннадцатым»

Очень не хотелось финишировать одиннадцатым, было бы совсем не круто, если бы сегодня мы в итоге так и не заработали очки.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Политика

Китай намекнул американским Dell и Microsoft на возможные проблемы

Чиновники КНР, как пишет NYT, намекнули представителям этих компаний, что те могут столкнуться с серьёзными проблемами в случае отказа от взаимной торговли технологиями.
Обновлено вчера в 01:20
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск

Обновлено в 03:00
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Кино

Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»

Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Здоровье

Названа ещё одна причина преждевременной смерти молодых людей

Причиной преждевременной смерти молодых людей может стать недостаточное употребление фруктов и овощей.
Обновлено вчера в 11:31
Общество

Выплаты по уходу за инвалидами могут вырасти в восемь раз

Как ранее сообщали «Кубанские новости», с 1 июля 2019 года размер ежемесячных пособий безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов и инвалидов детства I группы вырастет до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 01:30
Игры

Анонсирована новая игра от студии Arkane — Deathloop

На презентации Bethesda в рамках игровой выставки E3 2019 представители студии Arkane в Лионе сделали анонс своего нового проекта, сюжет которого разворачивается на таинственном острове, где дерутся два ассасина, цель которых сохранить петлю времени и, соответственно, разрушить ее.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Китайское судно арестовано в японских водах

Китайское рыболовецкое судно, добывавшее тунца, остановлено в японской исключительной экономической зоне.
Обновлено в 02:55
Космос

Астронавт Кристина Кок сделала снимок Венеры с МКС

Американский астронавт Кристина Кок поделилась уникальным снимком Венеры, который ей удалось сделать с борта Международной космической станции на рассвете.
Обновлено вчера в 17:50
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

ЧП в небе над Севастополем показали на видео

Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
Обновлено в 00:33
Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено вчера в 16:56
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