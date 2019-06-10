Политика
ЦИК: Токаев побеждает на выборах президента КазахстанаBFM.ru 02:13
Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана во всех областях страны. Эти предварительные данные приводит ЦИК страны, передает ТАСС. Токаев набирает 70,76% голосов.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:21, Ашберн
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
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В «тонущем» торговом центре прозвучала музыка «Титаника»
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Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
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В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
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Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»
Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
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Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
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На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
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Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
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Причиной преждевременной смерти молодых людей может стать недостаточное употребление фруктов и овощей.
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Как ранее сообщали «Кубанские новости», с 1 июля 2019 года размер ежемесячных пособий безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов и инвалидов детства I группы вырастет до 10 тысяч рублей.
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Китайское судно арестовано в японских водах
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Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
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Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
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