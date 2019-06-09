Политика
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосовГазета.Ru вчера в 16:12
По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки. Его главный конкурент сумел набрать лишь порядка 15%.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров.РИА Новости02:15
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