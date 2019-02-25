Социалисты вновь вырвались вперед на выборах в парламент МолдавииРИА Новости 17:58

с чего всё началось

Четыре партии проходят в парламент Молдавии по партийным спискам, лидирует партия социалистов с 31,05% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 50% протоколов.

Социалисты вновь вырвались вперед на выборах в парламент Молдавии

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