Политика
ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборовИзвестия 14:19
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года. Об этом она сказала в эфире телеканала ОНТ в воскресенье, 4 августа.
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Космос
Как человеку освоить Солнечную систему: новые миры
Сегодня для освоения Луны есть все технические предпосылки и нет препятствий – кроме финансовых.
Обновлено в 07:17
Происшествия
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин
Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:16
Музыка
Умер Вилли Токарев, шансонье, джентльмен и гражданин мира
Обновлено в 11:43
Происшествия
Задержан провокатор Максим Стеклов
Обновлено в 10:47
Происшествия
Флаги в Огайо будут приспущены в память о жертвах стрельбы
Флаги в Огайо будут приспущены в память о жертвах стрельбы, произошедшей в городе Дейтон в ночь на воскресенье.
Обновлено в 08:40
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Наука
В России нашли выигравших от пожаров в Сибири
Обновлено 02 августа в 11:34
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Гран-при Венгрии давно известна низкими тенденциями для обгонов, фактор поула был колоссальным: Хэмилтон на протяжении всей гонки пытался любыми способами обойти Ферстаппена и благодаря питстопу это все-таки удалось сделать за 4 круга до финиша.
Обновлено в 10:58
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.
Обновлено в 06:43
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Футбол
ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 13:54
Здоровье
Врач рассказал о работе павильонов «Здоровая Москва»
В столице работают 46 павильонов "Здоровая Москва", где горожане, в частности, могут сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию и измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, сделать флюорографию, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Медики призвали пенсионеров не отказываться от спорта
Если физические упражнения пожилому человеку выполнять сложно, специалисты рекомендуют занятия на тренажерах в виде виброплатформ, которые позволяют увеличить мышечную силу, плотность кости и баланс без особых физических усилий.
Обновлено в 10:25
Космос
Телескоп TESS открыл суперземлю, где может существовать жизнь
Астрономы планируют наблюдать за открытым объектом, чтобы установить, есть ли на этой планете атмосфера и пригодна ли она для жизни.
Обновлено 01 августа в 23:48
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человек
В Славянском районе Краснодарского края в воскресенье спасатели эвакуировали несколько сотен детей и взрослых из двух детских лагерей.
Обновлено в 14:32
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Здоровье
Пять способов улучшения памяти
Предлагаем пять способов, которые сделают работу памяти лучше.
Обновлено в 14:23
Общество
Анатолию Карпову не дали визу США для поездки на шахматное мероприятие
Карпов ответил, что цель его поездки исключительно шахматная.
Обновлено в 13:58
Политика
Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухолью
Обновлено в 12:17
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48