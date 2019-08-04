Политика

ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборовИзвестия 14:19

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года. Об этом она сказала в эфире телеканала ОНТ в воскресенье, 4 августа.
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Глава белорусского ЦИК назвала возможную дату выборов президента

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Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента

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ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов

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ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату проведения президентских выборов

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Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату для президентских выборов

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ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента

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