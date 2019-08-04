Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президентаРБК вчера в 14:21
Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года. Об этом заявила глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Авто
Опубликованы первые фото обновленной Toyota Yaris
В Сети появились шпионские снимки, демонстрирующие, как будет выглядеть Toyota Yaris 2020 модельного года.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 тысяч клиентов Бинбанка
В интернете продается база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка стоимостью порядка пяти руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
Обновлено в 02:35
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
На сайте Пентагона опубликовано заявление министра обороны страны Марка Эспера, который, во-первых, обвинил в крахе ДРСМД Россию, а во-вторых, сообщил, что США приступают к разработке новых вооружений, ранее запрещенных соглашением.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В результате взрыва в Каире погибли 17 человек
Обновлено в 00:37
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 05:47
Здоровье
Названы основные симптомы непереносимости глютена
Эксперты в области медицины и здоровья назвали основные знаки, присущие данной проблеме, на которые стоит обратить внимание, чтобы вовремя обратиться за помощью к специалистам.В первую очередь непереносимость глютена может проявляться в нарушениях работы ЖКТ – вздутии, тошноте, диарее или запоре, болевых ощущениях в области брюшной полости.
Обновлено вчера в 10:47
Путешествия
Туристы рассказали, сколько денег тратят в путешествиях на еду
Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это каждый день.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
В сообщении «Чертаново» уточняется, что Березина в составе клуба неоднократно побеждала на чемпионатах России, играла в финале Кубка страны, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, выступала за юниорскую и молодежную сборные России.
Обновлено в 01:18
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых
Сестра и друг мужчины, который подозревается в стрельбе в центре города Дейтон американского штата Огайо были обнаружены застреленными в автомобиле, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 14:39
Баскетбол
Мозгов раскрыл детали контракта с «Химками»
Центровой БК «Химки» Тимофей Мозгов рассказал о деталях своего контракта с подмосковным клубом.
Обновлено в 00:53
Музыка
50-летняя Дженнифер Лопес устроила грандиозное шоу в Москве
50-летняя Дженнифер Лопес устроила грандиозное шоу в Москве Накануне Дженнифер Лопес дала концерт в Москве.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
Обновлено в 01:25
Здоровье
Беглов рассказал «ВКонтакте» об итогах недели
Об итогах минувшей недели рассказал на своей странице «ВКонтакте» действующий губернатор Петербурга Александр Беглов.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек
Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар – минимального значения с 3 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
В Сибири и на Дальнем Востоке сократилась площадь лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:31