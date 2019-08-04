Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президентаРБК 14:21
Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года. Об этом заявила глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Наука
Ученый рассказал, кому из насекомых выгодны лесные пожары
Обновлено 02 августа в 12:48
Шоу-бизнес
Сын Народной артистки России Нины Усатовой тайно женился
Народная артистка России Нина Усатова не любит публично говорить о личной жизни.
Обновлено в 17:42
Экономика
Россиянам могут начать перечислять зарплату по номеру телефона
Обычно банк выбирается работодателем без ведома работника и не учитывая его интересы и желания.
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес
Пользователи снова уличили Волочкову в фотошопе
Некоторые пользователи откровенно высмеяли Волочкову, отметив, что она перебарщивает с фотошопом.
Обновлено в 14:26
Здоровье
Волгоградцам назвали способы, как побороть метеозависимость
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено в 20:46
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Здоровье
Загадочная болезнь парализовала подростка и поставила врачей в тупик
Гомеопат с Кипра нашел у него болезнь Лайма и прописал пищевые добавки, стоящие 1200 фунтов стерлингов в месяц (более 90 тысяч рублей).
Обновлено в 19:13
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, один из предполагаемых организаторов нападения арестован, другой фигурант находится в розыске.
Обновлено в 19:01
Политика
Полицейским могут повысить пенсионный возраст
Сотрудникам полиции в России могут увеличить пенсионный возраст.
Обновлено в 18:20
Политика
Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского
Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.
Обновлено в 20:04
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено вчера в 16:43
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Транспорт
В метро возможны ограничения из-за концерта Дженнифер Лопес на стадионе «Динамо»
Пассажиров метро предупредили о возможных ограничениях на станциях рядом со стадионом "Динамо", где вечером 4 августа проходит концерт Дженнифер Лопес, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 15:32
Здоровье
Приморский край стал самым ВИЧ-инфицированным на всем Дальнем Востоке
В документ под названием «Социально значимые заболевания населения России в 2018 году» обозначена статистика, сколько людей в России больны ВИЧ-инфекцией, сообщает РИА «Восток-Медиа» Так, согласно опубликованным на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ данным, Приморский край стоит на первом месте по всему Дальнему Востоку по количеству людей, которые являются носителями ВИЧ.
Обновлено в 20:53
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Костюм с белыми трусами лопнул на Дженнифер Лопес в Москве
Блестящий комбинезон с одной оголенной ягодицей певица сменила на белые трусы, лифчик и штаны на подтяжках.
Обновлено в 18:20
Авто
Худшие и лучшие машины «Форсажа»
Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.
Обновлено в 10:46
Общество
Воскресенье стало в Москве самым холодным за 70 лет
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что холодная погода в столице 4 августа, в воскресенье, установила новый температурный рекорд, опустившись ниже показателей за последние 70 лет.
Обновлено в 11:44
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Обновлено в 12:15
Происшествия
Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых
Сестра и друг мужчины, который подозревается в стрельбе в центре города Дейтон американского штата Огайо были обнаружены застреленными в автомобиле, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:39
Космос
Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути
На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
Обновлено 02 августа в 02:56
Теннис
Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено в 18:47