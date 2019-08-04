Политика

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президентаРБК 14:21

Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года. Об этом заявила глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.
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Глава белорусского ЦИК назвала возможную дату выборов президента

Интерфакс15:35

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента

РБК14:21

Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату для президентских выборов

РИА Новости13:50

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов

Вести.Ru13:59

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату проведения президентских выборов

ТАСС13:55

ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов

Известия14:19

Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента

RT на русском13:48
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
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