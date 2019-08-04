Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборовВести.Ru 13:59
Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
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