Политика

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборовВести.Ru 13:59

Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
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Глава белорусского ЦИК назвала возможную дату выборов президента

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Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента

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