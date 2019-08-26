Политика
BFM.ruЦИК Абхазии объявил результаты первого тура выборов президента
Во второй тур выборов президента Абхазии выходят действующий глава республики Рауль Хаджимба, набравший 23,85%, и лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния (21,97%).
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Футбол
Переход Санчеса в «Интер» может сорваться из-за травмы Марсьяля
«Интер» продолжает вести переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.
Спорт-Экспресс 07:54
Политика
Трамп назвал полезным возможное участие России в саммите G7
Американский президент Дональд Трамп считает, что присутствие России на следующем саммите «Большой семёрки» было бы полезным.
RT на русском 07:19
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев
Всего за семь месяцев 2019 года жители российской столицы приобрели 62,5 тыс. новых кроссоверов.
Известия 08:20
Шоу-бизнес
В Сочи Наталия Орейро поразила поклонников отличной фигурой на видео
Ранее «Регион online» сообщал, что Наталия Орейро споет в Сочи на "Новой волне". Уругвайская звезда станет специальным гостем мероприятия.
Регион online вчера в 10:07
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Общество
Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире
Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 07:05
Экономика
«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Ведомости 06:28
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Общество
Вячеслав Володин выбрал место для ледовой арены в Елшанке
Новая ледовая арена в поселке Елшанка появится на месте дома № 7 на улице Лагерной.
Версия-Саратов 04:10
Общество
В США открыли памятник Юрию Гагарину
RT на русском 08:37
Политика
Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
RT на русском 06:19
Общество
В Екатеринбурге могут изменить «Супрематический крест»
Напомним, нарисованный на площади Первой Пятилетки «Супрематический крест» вызвал недовольство ряда православных активистов.
REGNUM 08:26
Культура
Петр Мамонов хорошо перенес операцию
Петербургский дневник 08:04
Экономика
В Петербурге на 40% снизилась плата за подключение к водопроводу
Плата за подключение к системе холодного водоснабжения снизилась на 40 процентов, об этом стало известно по итогам заседания комитета по тарифам Петербурга.
Мойка78 08:27
Финансы
Биржи АТР снижаются на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая
На фоне обострения торговой войны США и КНР основные индексы китайских фондовых бирж открылись снижением.
Коммерсантъ 02:28
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
Lenta.ru 01:34
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Происшествия
Лошадь убила мужчину в конноспортивном клубе в Москве
По некоторым данным, погибший Игорь Мантолов работал в клубе «Битца» вахтовым методом. Он приезжал из Бурятии ухаживать за лошадьми.
Говорит Москва 08:22
Кино
Джон Карпентер: франшизу «Хэллоуин» будут снимать, пока есть деньги
"Пока есть деньги, я бы не рассчитывал на финал", - цитирует Карпентера издание The Wrap.
Российская газета 08:37
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Экономика
Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей
За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.
REGNUM 08:25
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца
Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.
ТАСС 07:48
Общество
Умер старейший подводник России
В Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин, сообщила "Российская газета" со ссылкой на областную администрацию.
РИА Новости 08:06