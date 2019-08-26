Политика

BFM.ruBFM.ruЦИК Абхазии объявил результаты первого тура выборов президента

Во второй тур выборов президента Абхазии выходят действующий глава республики Рауль Хаджимба, набравший 23,85%, и лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния (21,97%).
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Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии

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