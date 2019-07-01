Политика

Чванство и хамство: Медведев признал проблемы в «Единой России»SM News 03:20

В статье для газеты «Известия» председатель правительства написал, что в «Единой России» множество профессиональных политиков, однако в СМИ зачастую выходит информация о тех, кто «не стесняется демонстрировать чванство и хамство».
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с чего всё началось

«Единая Россия» — курс на перемены

«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.
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Медведев рассказал о хамах в «Единой России»

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Медведев упрекнул единороссов, демонстрирующих «чванство и хамство»

Газета.Ru03:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
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Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
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Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
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«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
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Как сообщало ИА REGNUM, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сдерживание цен на топливо в России продолжится после завершения соглашения нефтяников с правительством, скорее всего, в сентябре 2019 года.
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Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
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Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке

Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
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Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
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Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
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