Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссахГазета.Ru вчера в 21:35

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство. Об этом он написал в своей статье, которая опубликована в газете "Известия". По его словам, в "Единой России" есть немало профессиональных политиков.
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с чего всё началось

«Единая Россия» — курс на перемены

«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.
Известиявчера в 17:01

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Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

РБКвчера в 19:42

Медведев упрекнул единороссов, демонстрирующих «чванство и хамство»

Газета.Ru03:00

Медведев уверен, что инструменты контроля помогут избавить «Единую Россию» от хамства

Коммерсантъ00:25

Медведев рассказал о «демонстрирующих хамство» членах «Единой России»

RT на русскомвчера в 23:19

Дмитрий Медведев пожаловался на чванство и хамство в рядах партии власти

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Медведев назвал способ избавления «Единой России» от чванства и хамства

News.ruвчера в 18:51

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

ТАССвчера в 17:05
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
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Пушков отреагировал на отказ Нино Катамадзе выступать в России

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
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«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
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Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
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В Дагестане задержаны трое чиновников, укравших 240 миллионов

Бюджету республики Саидов нанес ущерб на сумму более 183 миллионов рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более чем 6 миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 26 человек отравились шаурмой в кафе.
Обновлено в 07:40
Транспорт

В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост

Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск

Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019

Украинско-американские учения Sea Breeze-2019 стартуют в Одесской, Николаевской и Херсонской областях 1 июля.
Обновлено в 04:07
Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до семи

В Иркутской области количество жертв наводнения увеличилось до семи человек.
Обновлено в 05:37
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск в полдень приостановил саммит ЕС, посвященный согласованию кандидатур на ключевые посты в европейских структурах.
Обновлено в 07:01
Политика

Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге

Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
Обновлено в 06:51
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
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Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Обновлено в 01:49
Футбол

Ари ожидал более сложного матча с «Ростовом»

Нападающий "Краснодара" Ари поблагодарил главного тренера Мурада Мусаева за доверие после победы в матче с "Ростовом" (3:0) на предсезонном турнире Кубка Париматч Премьер в Австрии, сообщает Youtube-канал "быков".
Обновлено в 03:28
Экономика

Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».
Обновлено в 06:44
Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено в 06:03
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Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Обновлено вчера в 21:59
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
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У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
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Remedy вернула издательские права на Alan Wake

Remedy объявила, что ей удалось заполучить издательские права на Alan Wake, которые до этого принадлежали Microsoft.
Обновлено в 06:00
Хоккей

Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
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Футбол

Бенитес признался, что хотел остаться в «Ньюкасле»

Испанский тренер Рафаэль Бенитес опубликовал заявление по поводу своего ухода из «Ньюкасла».
Обновлено в 04:38
Авто

Mazda отзывает более 25 тысяч Mazda3 в США из-за отваливающихся колес

По предварительным данным, под отзыв попадают более 25 тысяч машин Mazda3, реализованных в США.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Политика

Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
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Кино

«Мстителям» не удалось обойти «Аватар» со второй попытки

Наполеоновский план мегаблокбастера Marvel "Мстители 4: Финал" спихнуть с первой строчки самых кассовых фильмов в истории кинематографа "Аватар" не удался.
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Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

С 1 июля увеличится размер социальных выплат

С 1 июля для более, чем двух тысяч жителей Ярославской области вырастут социальные выплаты.
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«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»

«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 07:23
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