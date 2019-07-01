Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссахГазета.Ru вчера в 21:35
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство. Об этом он написал в своей статье, которая опубликована в газете "Известия". По его словам, в "Единой России" есть немало профессиональных политиков.
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с чего всё началось
«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.Известиявчера в 17:01
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Политика
Пушков отреагировал на отказ Нино Катамадзе выступать в России
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на решение грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено вчера в 17:31
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Политика
Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Дагестане задержаны трое чиновников, укравших 240 миллионов
Бюджету республики Саидов нанес ущерб на сумму более 183 миллионов рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более чем 6 миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге
В Санкт-Петербурге 26 человек отравились шаурмой в кафе.
Обновлено в 07:40
Транспорт
В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост
Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки Израиля на Дамаск
Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по пригороду Дамаска, в результате которого погибли три взрослых и один ребенок.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019
Украинско-американские учения Sea Breeze-2019 стартуют в Одесской, Николаевской и Херсонской областях 1 июля.
Обновлено в 04:07
Экономика
Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до семи
В Иркутской области количество жертв наводнения увеличилось до семи человек.
Обновлено в 05:37
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск в полдень приостановил саммит ЕС, посвященный согласованию кандидатур на ключевые посты в европейских структурах.
Обновлено в 07:01
Политика
Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге
Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
Обновлено в 06:51
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Футбол
Ари ожидал более сложного матча с «Ростовом»
Нападающий "Краснодара" Ари поблагодарил главного тренера Мурада Мусаева за доверие после победы в матче с "Ростовом" (3:0) на предсезонном турнире Кубка Париматч Премьер в Австрии, сообщает Youtube-канал "быков".
Обновлено в 03:28
Экономика
Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».
Обновлено в 06:44
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено в 06:03
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Игры
Remedy вернула издательские права на Alan Wake
Remedy объявила, что ей удалось заполучить издательские права на Alan Wake, которые до этого принадлежали Microsoft.
Обновлено в 06:00
Хоккей
Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
Обновлено в 02:37
Футбол
Бенитес признался, что хотел остаться в «Ньюкасле»
Испанский тренер Рафаэль Бенитес опубликовал заявление по поводу своего ухода из «Ньюкасла».
Обновлено в 04:38
Авто
Mazda отзывает более 25 тысяч Mazda3 в США из-за отваливающихся колес
По предварительным данным, под отзыв попадают более 25 тысяч машин Mazda3, реализованных в США.
Обновлено в 02:57
Политика
Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 05:21
Кино
«Мстителям» не удалось обойти «Аватар» со второй попытки
Наполеоновский план мегаблокбастера Marvel "Мстители 4: Финал" спихнуть с первой строчки самых кассовых фильмов в истории кинематографа "Аватар" не удался.
Обновлено в 06:10
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
С 1 июля увеличится размер социальных выплат
С 1 июля для более, чем двух тысяч жителей Ярославской области вырастут социальные выплаты.
Обновлено в 06:41
Музыка
«Первый канал» обновит систему голосования в шоу «Голос»
«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 07:23