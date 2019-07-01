Политика

Чванство и хамство: Медведев признал проблемы в «Единой России»SM News 03:20

В статье для газеты «Известия» председатель правительства написал, что в «Единой России» множество профессиональных политиков, однако в СМИ зачастую выходит информация о тех, кто «не стесняется демонстрировать чванство и хамство».
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с чего всё началось

«Единая Россия» — курс на перемены

«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.
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Дмитрий Медведев пожаловался на чванство и хамство в рядах партии власти

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
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