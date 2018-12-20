Футбол

«Чувствую себя уверенно». Сергей Прядкин – о РФС, Мутко и Дюкове
Телеканал 360°
вчера в 13:32

Сергей Прядкин встретился с корреспондентами «360» в своем офисе в РПЛ через несколько часов после исполкома РФС, на котором было официально объявлено об уходе Виталия Мутко и назначении на пост исполняющего обязанности главы организации Прядкина.
Телеканал 360°вчера в 13:32

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«Чувствую себя уверенно». Сергей Прядкин – о РФС, Мутко и Дюкове

Телеканал 360°вчера в 13:32
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