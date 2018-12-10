Футбол

«Чувствую себя как дома». Бенедикт Хеведес на стадионе «Шальке»
Спорт-Экспресс
16:05

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес опубликовал фотографию на стадионе "Фельтинс-Арена" своей бывшей команды "Шальке", с которой сыграет в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. 30-летний немецкий футболист выступал за клуб из Гельзенкирхера с 2007 по 2018 года.
Спорт-Экспресс16:05

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«Чувствую себя как дома». Бенедикт Хеведес на стадионе «Шальке»

Спорт-Экспресс16:05

Игрок «Локомотива» «чувствует себя как дома» на стадионе соперника по Лиге Чемпионов

Спорт день за днем16:32
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