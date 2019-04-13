19 регионов перешли на цифровое телевидениеВерсия.Инфо вчера в 19:41

Пока что есть уверенность в спокойном переходе только по столице, так как большинство жителей уже получила сигнал через кабель. В начале июля на цифру должны перейти все регионы страны. Список бесплатных каналов, которые будут транслироваться в цифровом, формате ограничен.

Экономика Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.

Хоккей Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.

Футбол Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.

Гаджеты Российские операторы протестировали технологию eSim «Ростелеком» начал тестировать новую технологию eSim, выступая виртуальным сотовым оператором (MVNO) на сети Tele2.

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Политика Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2 Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.

Здоровье Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам "Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.

Хоккей ЦСКА — Авангард 0:0 (1-й период) "Авангард" объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

Армия и оружие Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море «Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross военно-морских сил США», — говорится в сообщении Минобороны.

Происшествия В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов «35-летний уроженец Узбекистана, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений», — сообщили в ФСБ.

Политика Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.

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Происшествия Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.

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Армия и оружие СК России возбудил новые дела по фактам обстрелов в Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республиках, в результате которого пострадали женщина и ребенок.