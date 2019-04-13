Общество
19 регионов перешли на цифровое телевидениеВерсия.Инфо вчера в 19:41
Пока что есть уверенность в спокойном переходе только по столице, так как большинство жителей уже получила сигнал через кабель. В начале июля на цифру должны перейти все регионы страны. Список бесплатных каналов, которые будут транслироваться в цифровом, формате ограничен.
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С 15 апреля Костромская область переходит на цифровое ТВ
Сельская жизнь (п. Судиславль)13 апреля в 03:09
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