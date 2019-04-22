Общество

Путин: Арт-парк на берегу Невы получится лучше «Зарядья»Телеканал Санкт-Петербург 10:26

Прямо на берегу Невы, с выходом к Петропаловской крепости, Васильевскому острову.
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Путин одобрил предложение обустроить парк на берегу Невы, где планировалось возвести судебный квартал

Эхо Москвы15:31

Беглов о парке на месте судебного квартала: Его название и вид выберут горожане

78.ru13:41

Архитекторы поддержали идею парка вместо судебного квартала в Петербурге

РИА Новости10:58

Эксперты: горожане и туристы одобрят парк вместо судебного квартала в Петербурге

ТАСС14:24

Путину понравилась идея разбить парк вместо судебного квартала

АБН11:50

Путин поддержал обустройство парка в Санкт-Петербурге вместо судебного квартала

Коммерсантъ09:53

Хроники несостоявшегося Судебного квартала. Петербуржец 7 лет фотографировал участок «набережной Европы»

Фонтанка.Ру16:31
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Происшествия

Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено в 15:57
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи

Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах

Обновлено вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Родившая Лопырева похвасталась фигурой в дерзких мини-шортах

Модель опубликовала смелую фотографию в дерзком образе.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Политика

Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова

Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес

Равшана Куркова, Сабина Ахмедова, Снежана Георгиева и другие знаменитости на торжественном ужине InStyle

Мероприятие посетили Сабина Ахмедова, Равшана Куркова, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Любовь Аксенова, Владимир Кристовский с супругой и другие знаменитости.
Обновлено в 18:21
Политика

Хиллари Клинтон заявила, что доклад Мюллера «еще не конец»

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера - «еще не конец», сообщает Time.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Гаджеты

Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона

Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Транспорт

Скидку для нарушителей ПДД могут отменить

У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Авто

Opel отказался от производства сразу трех моделей

Накануне стало известно, что в марте компания последний раз поставила на конвейер сразу три свои модели – компактные хэтчбеки Adam и Karl, а также кроссовер Opel Mokka X. Напомним, производством субкомпактных хэтчев Adam занимался немецкий завод бренда.
Обновлено в 03:41
Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Технологии

Выдано разрешение на доставку посылок беспилотниками в США

Вспомогательная коммерческая структура Wing, которая является подразделением корпорации Google впервые получила право на доставку посылок беспилотными летательными аппаратами по воздушному пространству штата Вирджиния.
Обновлено в 17:39
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Политика

Политолог спрогнозировал первую беседу Путина и Зеленского

Политолог Михаил Погребинский спрогнозировал первую беседу Владимира Путина и Владимира Зеленского, ставшего абсолютным победителем президентских выборов в Украине.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Политика

МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках

В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Обновлено в 08:29
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

WSJ: КНР тайно использует гражданские спутники США

Обновлено в 16:52
Общество

Свыше 100 мешков мусора вывезли из квартиры пенсионерки в Иркутске

Обновлено в 20:53
Спорт

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
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