Общество
Губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что власти региона оформили более 500 заявок на выдачу "дальневосточного гектара" за время действия соответствующей программы, начиная с 1 июня 2016 года.
Экономика сегодня21:58
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Общество
ФСИН прокомментировала новое видео из колонии Цеповяза
Обновлено в 21:05
Погода
В Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Обновлено в 20:26
Общество
Власти Китая начали платить за сообщения о запрещенном контенте
В субботу в КНР стартовала новая кампания китайских властей по финансовому поощрению бдительных граждан.
Обновлено в 20:24
Общество
Завершилось голосование в конкурсе имен для российских аэропортов
Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября.
Обновлено в 21:04
Религия
Архиепископ Хариупольский продолжит руководить русским экзархатом
Архиепископ Хариупольский, экзарх патриарха Константинопольского Иоанн продолжит руководить Западноевропейским экзархатом русских приходов, о роспуске которого сообщил ранее Синод Константинопольской церкви, говорится в заявлении Совета Архиепископии.
Обновлено в 21:07
Общество
В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж
Обновлено в 21:54
Общество
В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.
Обновлено в 20:34
Общество
Джорджа Буша-старшего похоронят рядом с супругой
Обновлено в 22:04
Общество
Нью-Йорк захлестнула эпидемия фото с пенисами
Городской совет Нью-Йорка предложил наказывать нарушителей, рассылающих незнакомцам фотографии пенисов по AirDrop в общественных местах.
Обновлено в 21:33
Общество
Спортивный кластер «Воробьевы горы» сформируют к 2020-2021 году
Работы по развитию спортивного кластера "Воробьевы горы" планируется завершить в конце 2020 - начале 2021 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 12:17
Транспорт
Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году
Обновлено в 12:50
Общество
В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом
Обновлено в 13:17
Общество
В КПРФ рассказали о состоянии Жореса Алфёрова
Обновлено в 13:51
Здоровье
В РПЦ одобряют секс-просвещение детей и штраф за мат
Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на канале "Россия 24" высказался за сексуальное просвещение в школах и полный запрет на матерную ругань в общественных местах.
Обновлено в 12:41
Общество
В Париже закрыты семь станций метро в связи с акциями протеста
«Управление столичного транспорта 1 декабря временно закрыло семь станций парижского метрополитена (Франклин-Рузвельт, Георг V, Клемансо, Конкорд, Тюильри, Шарль де Голль - Этуаль и Аржантин) в связи с проведением акции протеста против повышения цен на бензин», - говорится на страничке ДСКЦ в twitter.
Обновлено в 13:19