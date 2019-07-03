Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области. Об этом в среду, 3 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность кондиционера, после чего огонь перекинулся на крышу.

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

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