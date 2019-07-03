Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской областиИзвестия 07:52

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области. Об этом в среду, 3 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность кондиционера, после чего огонь перекинулся на крышу.
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Столетняя церковь сгорела дотла в Зауралье. Ее чудотворная икона уцелела

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Чудотворная икона Божьей Матери сгорела при пожаре в курганском монастыре

Интерфакс11:00

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Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

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РБК07:04
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