Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской областиИзвестия 07:52
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области. Об этом в среду, 3 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность кондиционера, после чего огонь перекинулся на крышу.
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