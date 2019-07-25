Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче в Лиге ЕвропыRT на русском вчера в 16:55
Тульский «Арсенал» дома уступил бакинскому «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного этапа Лиги Европы. Единственный мяч гости забили перед самым перерывом. В концовке встречи азербайджанский коллектив мог увеличить преимущество в счёте, но не реализовал несколько опасных моментов.
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«Арсенал» провалил старт в еврокубках, влетев «Нефтчи». На выезде нужно отыгрываться с 0:1
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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