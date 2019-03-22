Экономика
Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано»РБК 12:14
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что госкорпорация с 2007 года выплатила 132,4 млрд руб. налогов, вернув, таким образом, средства, выделенные на ее создание, передает ТАСС.
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То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
— Анатолий Чубайс, политикРИА Новости 09:26
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Астронавты NASA осуществили выход в открытый космос
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Спорт
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Экономика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
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Джорджо Кьеллини: «Рад добавить Манчини в список прекрасных тактиков, с которыми я работал»
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мнением о работе с главным тренером Роберто Манчини.
Обновлено в 15:15
Политика
СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку законности визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медвечдука в Россию.
Обновлено в 13:44
Происшествия
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Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
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Сегодня на Троекуровском кладбище похоронят Юлию Началову
Обновлено вчера в 02:36
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Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
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Происшествия
Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными
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Общество
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
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Транспорт
Станцию метро «Академическая» в Петербурге откроют к 1 июля
Станцию метро "Академическая" в Санкт-Петербурге откроют после капитального ремонта к 1 июля 2019 года, сообщил журналистам врио губернатора города Александр Беглов.
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Финансы
Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки
Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
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Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
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Здоровье
В ВОЗ опровергли существование нормы ежедневного употребления воды
Координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон заявил, что не существует стандарта, определяющего, сколько воды человеку необходимо пить.
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Обновлено вчера в 10:24
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
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Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.
Обновлено в 08:26
Авто
KIA в феврале реализовала корпоративным клиентам более 2 000 автомобилей
В прошлом месяце корпоративные продажи марки в России составили 2 012 авто.
Обновлено в 09:14
Экономика
ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками
Банк России разрабатывает комплекс мер для борьбы с телефонными мошенниками, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта.
Обновлено в 09:32