Экономика

Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано»Известия 11:24

С 2007 года корпорация выплатила в бюджет 132,4 млрд рублей, сказал Чубайс в эфире канала «Россия 24». «То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться», — подчеркнул он.
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Анатолий Чубайс
То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
— Анатолий Чубайс, политикРИА Новости 09:26

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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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