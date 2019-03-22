Экономика
Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано»Известия 11:24
С 2007 года корпорация выплатила в бюджет 132,4 млрд рублей, сказал Чубайс в эфире канала «Россия 24». «То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться», — подчеркнул он.
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То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
— Анатолий Чубайс, политикРИА Новости 09:26
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