Экономика

Чубайс заявил о полностью выполненной миссии «Роснано»Rambler News Service вчера в 12:59

«Роснано» вернула государству все затраты на ее создание, тем самым полностью выполнив свою миссию, заявил глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе пресс-конференции.
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Анатолий Чубайс
То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
— Анатолий Чубайс, политикРИА Новости вчера в 09:26

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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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