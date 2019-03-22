Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»Вести.Ru 06:55
Затраты государства на создание корпорации "Роснано" возвращены. Об этом телеканалу "Россия 24" заявил председатель правления "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс.
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То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
— Анатолий Чубайс, политикРИА Новости 09:26
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