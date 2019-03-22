Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»Вести.Ru 06:55
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
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То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
— Анатолий Чубайс, политикРИА Новости 09:26
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