Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»Вести.Ru вчера в 06:55
Затраты государства на создание корпорации "Роснано" возвращены. Об этом телеканалу "Россия 24" заявил председатель правления "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс.
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То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
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Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
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