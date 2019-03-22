Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»Вести.Ru вчера в 06:55
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Читать в источнике
Оценить418
То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Кино
В Сеть слили первую серию финального сезона «Игры престолов»
Обновлено в 10:17
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Спорт
Нильссон выиграла масс-старт классическим стилем в финале КМ в Квебеке
Шведская лыжница Стина Нильссон одержала победу в масс-старте классическим стилем в финале Кубка мира в Квебеке (Канада).
Обновлено в 09:57
Авто
Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Спорт
Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото в одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 09:08
Общество
Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии
Обновлено в 09:30
Спорт
Чен с рекордом выиграл чемпионат мира, Коляда – шестой
Обновлено в 08:33
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено 21 марта в 14:56
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено в 05:46
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров напомнил, что кроме Александра Пушкина в русской литературе есть и другие поэты.
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ
«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.
Обновлено в 09:23
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер»
В Пскове, на площади Ленина, начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино».
Обновлено в 07:18
Политика
Матвиенко рассказала, как можно и нужно ругать власть
В субботу, 23 марта, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко разъяснила недавно принятый закон о наказании за оскорбление власти в глобальной сети.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову
О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено вчера в 14:43
Музыка
Мединский предрек победу Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 09:50
Наука
Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено 21 марта в 13:54
Политика
СБУ даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Спецслужба в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита Бойко и Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35
По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, среди них два ребёнка.
Обновлено в 09:45
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Медведчук объяснил, как фальсифицируют итоги выборов на Украине
Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что проходящая предвыборная кампания на Украине является самой фальсифицированной в истории государства.
Обновлено в 09:08