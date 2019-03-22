Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»Вести.Ru вчера в 06:55
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
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То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
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ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
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Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране.
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В Хасавюрте 86 человек госпитализировали с ОКИ
Пока пациенты получают медпомощь в полном объеме, расследованием причин вспышки инфекции занимаются специалисты Роспотребнадзора.
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В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
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Сотрудники NASA показали центр Млечного Пути, в который приглашают на путешествие.
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