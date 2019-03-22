Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»РИА Новости вчера в 09:26
Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24". По его словам, с 2007 года компания выплатила в бюджет страны 132,4 миллиарда рублей.
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То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
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«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Аустрией»
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Отец Юлии Началовой дал первое интервью после ее смерти
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Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
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Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
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Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
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Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
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Политика
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В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Общество
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Происшествия
В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне»
В Кемерове пройдет панихида по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
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Общество
«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии
Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия
Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен
Обновлено в 06:43
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео
В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.
Обновлено в 04:30
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Спорт
Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене
Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
В Волгоградской области военным оказывают психологическую помощь
Мониторинг психологического состояния в воинских частях является неотъемлемой частью деятельности военных психологов.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Кино
Junkie XL напишет музыку для нового «Терминатора»
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия.
Обновлено в 09:09
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Зюганов прокомментировал отказ ЦИК передать мандат Грудинину
Ранее сообщалось, что ЦИК отказался передать мандат депутата Государственной думы ушедшего из жизни Нобелевского лауреата Жореса Алферова кандидату в президенты России на выборах 2018 года Павлу Грудинину.
Обновлено 21 марта в 10:54
Культура
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Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
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Авто
Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
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Политика
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Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
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Порошенко: украинское соглашение с ЕС используют для Brexit
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представители Великобритании обратились к украинскому правительству для изучения условий Соглашения об ассоциации с ЕС, «чтобы взять его как базу» для соглашения с союзом после Brexit.
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Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
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Жасмин купила золотой Bentley Mulsanne за 33,5 млн рублей
По Москве Жасмин ездит на элитном авто с «блатными» номерами – 777. Роскошная жизнь певицы то и дело привлекает внимание общественности.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Башкирия празднует столетие образования республики
Обновлено в 11:33