Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»РИА Новости 09:26

Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24". По его словам, с 2007 года компания выплатила в бюджет страны 132,4 миллиарда рублей.
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Анатолий Чубайс
То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
— Анатолий Чубайс, политикРИА Новости 09:26

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Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

РИА Новости09:26

Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано»

РБК12:14

Анатолий Чубайс: мы поняли, что можем работать на долговом рынке, не только размахивая госгарантиями

Интерфакс06:02

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

Вести.Ru06:55

Чубайс: государство окупило свои вложения в «Роснано» за счет налогов

Ведомости06:53

Чубайс исполнил свою миссию

Lenta.ru08:26

Чубайс: портфельная компания «Роснано» лидирует на мировом рынке искусственных сапфиров

ТАСС09:00
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Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Украина обвинила спецслужбы РФ в подготовке теракта в метро Харькова

По информации ведомства, сотрудники спецслужб РФ передали завербованному жителю Харькова взрывное устройство мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте.
Обновлено в 06:25
Спорт

Ученица Тутберидзе первой в истории выполнила сложнейший прыжок на ЧМ

Обновлено в 08:54
Политика

Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом

Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Финансы

«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем

Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными

Обновлено в 12:12
Политика

Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию

Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
Обновлено вчера в 12:53
Общество

В Забайкалье помогут многодетной матери, вызвавшей слезы у губернатора

Обновлено в 06:00
Происшествия

Во время мессы в Канаде напали на священника

На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Космос

На Солнце зафиксирован резкий рост активности

Обновлено в 07:21
Экономика

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Баскетбол

Евролига отреагировала на угрозы в адрес форварда ЦСКА Клайберна

Обновлено в 11:52
Политика

Мэй приветствовала решение ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала предложение ЕС об отсрочке по Brexit.
Обновлено в 00:59
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Хоккей

Защитник «Салавата» Панин — Тригубчак: ждём тебя топлес

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал пост уфимской тележурналистки Ульяны Тригубчак.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Редкую змеевидную рыбу нашли на пляже в США

Американка Кэндис Вудбери нашла на побережье в штате Вашингтон странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 10:41
Политика

Роман «Мастер и Маргарита» попал под запрет на Украине

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще 17 изданий из России, усмотрев в них «признаки пропаганды».
Обновлено в 12:15
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Общество

Стала известна самая любимая у москвичей порода собак

Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Сверхскоростной вертолет «Дерзкий» впервые оторвался от земли

Детище американских компаний Sikorsky и Boeing, экспериментальный сверхскоростной вертолет SB>1 Defiant, или "Дерзкий", впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 07:07
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Общество

СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков

Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 13:47
Общество

Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.
Обновлено в 13:57
Здоровье

Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

Обновлено вчера в 03:28
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом

Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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