Экономика

Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращеныТАСС вчера в 06:20

Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Читать в источнике
Анатолий Чубайс
То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
— Анатолий Чубайс, политикРИА Новости вчера в 09:26

Подробнее о событии

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

РИА Новостивчера в 09:26

Анатолий Чубайс: мы поняли, что можем работать на долговом рынке, не только размахивая госгарантиями

Интерфаксвчера в 06:02

Чубайс исполнил свою миссию

Lenta.ruвчера в 08:26

Чубайс: портфельная компания «Роснано» лидирует на мировом рынке искусственных сапфиров

ТАССвчера в 09:00

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

Вести.Ruвчера в 06:55

Чубайс: государство окупило свои вложения в «Роснано» за счет налогов

Ведомостивчера в 06:53

Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано»

РБКвчера в 12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

В Китае 26 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса

В китайской провинции Хунань произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 26 человек.
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей

«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ

Обновлено в 01:13
Происшествия

На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей

Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр России Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Политика

Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии «правильными»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были "правильными".
Обновлено в 00:39
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие

Новейшую российскую авиаракету «изделие 305» испытывают в Сирии

В Сирии проходит испытания в боевых условиях новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305".
Обновлено в 02:13
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Началова сообщила о третьем браке перед смертью

Певица Юлия Началова незадолго до смерти откровенно призналась, что в непременно вновь выйдет замуж, передают Дни.ру.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области

В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие

В Польше построят объект для хранения оружия США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Гаджеты

Huawei P30 Pro признали самым лучшим камерофоном еще до релиза

Обновлено вчера в 14:04
Наука

В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС

На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2.
Обновлено в 02:06
Авто

Volkswagen отзывает в России 15 автомобилей Volkswagen Caddy и Passat

Обновлено вчера в 07:00
Энергетика

На Украине раскрыли цены на европейский газ

Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 18:41
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»

Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Киргизия попросила защиты для своих граждан в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков встретился с послом России Николаем Удовиченко и попросил защиты для своих соотечественников в Якутии после случая изнасилования женщины мигрантами.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД

Следователи СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщил РИА Новости в субботу представитель следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Наука

Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство

Обновлено 21 марта в 09:01
Происшествия

В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне»

Обновлено 21 марта в 08:46
Общество

Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери

Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено вчера в 07:24
Общество

Гвинет Пэлтроу стала торговать БДСМ-бельем

Обновлено вчера в 22:39
Авто

Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом

Продажи нового поколения Hyundai Sonata стартовали 21 марта, при этом официальные дилеры уже успели собрать 12,2 предварительно оплаченных заказов.
Обновлено вчера в 01:51
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Макрон решил использовать армию для сдерживания «жёлтых жилетов»

Президент Франции Эммануэль Макрон решил использовать вооруженные силы Пятой республики для охраны правопорядка в ходе очередной акции протеста «жёлтых жилетов», которая должна пройти 23 марта.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Мечети в Новой Зеландии вновь открылись после теракта

«Кордоны, установленные после терактов, были сокращены, дороги в окрестностях мечетей аль-Нур и Линвуд вновь открыты», — добавляется в сообщении.
Обновлено в 02:22
Происшествия

МВД решило изменить практику возбуждения уголовных дел по наркотикам

Законопроект призван исключить возможность необоснованного возбуждения уголовных дел по фактам незаконного сбыта наркотических средств, если в деле нет сведений об обстоятельствах продажи и заключения эксперта о виде, размере и названии наркотика.
Обновлено вчера в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное