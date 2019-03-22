Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращеныТАСС вчера в 06:20
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
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Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
В Китае 26 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса
В китайской провинции Хунань произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 26 человек.
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр России Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии «правильными»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были "правильными".
Обновлено в 00:39
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Новейшую российскую авиаракету «изделие 305» испытывают в Сирии
В Сирии проходит испытания в боевых условиях новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305".
Обновлено в 02:13
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Началова сообщила о третьем браке перед смертью
Певица Юлия Началова незадолго до смерти откровенно призналась, что в непременно вновь выйдет замуж, передают Дни.ру.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области
В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
В Польше построят объект для хранения оружия США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Гаджеты
Huawei P30 Pro признали самым лучшим камерофоном еще до релиза
Обновлено вчера в 14:04
Наука
В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС
На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2.
Обновлено в 02:06
Авто
Volkswagen отзывает в России 15 автомобилей Volkswagen Caddy и Passat
Обновлено вчера в 07:00
Энергетика
На Украине раскрыли цены на европейский газ
Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 18:41
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»
Выступая на слушаниях лидер «Ленинграда» заявил, что концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», поскольку сегодня «производителем смыслов и культуры» стал любой человек, у которого есть Twitter, и регламентировать их невозможно.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Киргизия попросила защиты для своих граждан в Якутии
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков встретился с послом России Николаем Удовиченко и попросил защиты для своих соотечественников в Якутии после случая изнасилования женщины мигрантами.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД
Следователи СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщил РИА Новости в субботу представитель следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено 21 марта в 09:01
Происшествия
В Кемерове пройдет панихида по погибшим в «Зимней вишне»
Обновлено 21 марта в 08:46
Общество
Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери
Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено вчера в 07:24
Общество
Гвинет Пэлтроу стала торговать БДСМ-бельем
Обновлено вчера в 22:39
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом
Продажи нового поколения Hyundai Sonata стартовали 21 марта, при этом официальные дилеры уже успели собрать 12,2 предварительно оплаченных заказов.
Обновлено вчера в 01:51
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Макрон решил использовать армию для сдерживания «жёлтых жилетов»
Президент Франции Эммануэль Макрон решил использовать вооруженные силы Пятой республики для охраны правопорядка в ходе очередной акции протеста «жёлтых жилетов», которая должна пройти 23 марта.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Мечети в Новой Зеландии вновь открылись после теракта
«Кордоны, установленные после терактов, были сокращены, дороги в окрестностях мечетей аль-Нур и Линвуд вновь открыты», — добавляется в сообщении.
Обновлено в 02:22
Происшествия
МВД решило изменить практику возбуждения уголовных дел по наркотикам
Законопроект призван исключить возможность необоснованного возбуждения уголовных дел по фактам незаконного сбыта наркотических средств, если в деле нет сведений об обстоятельствах продажи и заключения эксперта о виде, размере и названии наркотика.
Обновлено вчера в 09:19