Политика

Чубайс заявил о необходимости сказать «спасибо» российскому бизнесу
РБК
07:32

Власть не любит бизнес, общество также предпринимателей «терпеть не может», утверждает глава «Роснано» Анатолий Чубайс, передает корреспондент РБК. Таким образом, их отношения стали «удивительно гармоничными».
РБК07:32
Анатолий Чубайс
Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.
— Анатолий Чубайс, политикLenta.ru 10:11
с чего всё началось

Чубайс заявил о необходимости сказать «спасибо» российскому бизнесу

Чубайс рассказал о своем видении ситуации в стране на сессии «Бизнес — общество — власть: старые проблемы, старые ожидания», которая проходит в рамках Общероссийского гражданского форума.
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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