Чубайс заявил, что «Роснано» окупило вложения государстваЕвразия Daily вчера в 07:54

То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.

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