Экономика

Чубайс заявил, что «Роснано» окупило вложения государстваЕвразия Daily вчера в 07:54

Построенные на средства и при участии «Роснано» предприятия, за последние несколько лет окупили бюджетные вложения, вернув в казну в виде налогов 132,4 млрд рублей. Об этом рассказал на пресс-конференции предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
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Анатолий Чубайс
То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
— Анатолий Чубайс, политикРИА Новости вчера в 09:26

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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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