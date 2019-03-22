Экономика
Чубайс заявил, что «Роснано» окупило вложения государстваЕвразия Daily вчера в 07:54
Построенные на средства и при участии «Роснано» предприятия, за последние несколько лет окупили бюджетные вложения, вернув в казну в виде налогов 132,4 млрд рублей. Об этом рассказал на пресс-конференции предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
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Политика
СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии
Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
Обновлено в 15:00
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ
Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
Спорт
Россия лишилась третьей квоты в мужском катании на ЧМ-2020
Обновлено в 08:48
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Норвежец Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, который проходит в Квебеке, и оторвался от идущего вторым в общем зачете сезона Александра Большунова.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Круизный лайнер застрял у берегов Норвегии
У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находятся 1,3 тысячи пассажиров.
Обновлено в 11:42
Футбол
Гол Классона принес сборной Швеции победу над Румынией
Обновлено в 15:01
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Экономика
Турция начала расследование в отношении JP Morgan Chase
Турецкий Совет по рынкам и капиталам начал расследование в отношении финансового холдинга JP Morgan Chase.
Обновлено в 14:59
Гаджеты
Компания NEC Display анонсировала 55-дюймовую панель NEC V554Q
Модель под названием NEC V554Q получила цельнометаллическую основу, входы HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и выход DisplayPort.
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
Обновлено в 13:28
Здоровье
Карантин объявили в одной из школ на юго-востоке столицы
Карантин до 28 марта объявили в дошкольной группе № 2 московской школы № 2051.
Обновлено в 10:46
Авто
Продажа автомобиля после аварии
Если автомобиль, попавший в аварию, подлежит восстановлению, то лучше провести необходимые ремонтные работы и только после этого выставить на продажу.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
Обновлено в 15:46
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.
Обновлено в 07:50
Музыка
Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:34
Здоровье
Медики: Большинство россиян могут болеть скрытым туберкулезом
Именно поэтому туберкулезом может заболеть любой социально благополучный человек, если когда-то давно было заражение.
Обновлено в 09:37
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Политика
Госдеп потребовал от России вернуть Гриба на Украину
Госдеп Соединённых Штатов выступил с резким осуждением приговора украинцу Павлу Грибу, которого суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы за содействие терроризму.
Обновлено в 14:03
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305»
Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт»
«Все врачи уговаривали, буквально принуждали мать делать аборт, пугая рассказами о невыносимой жизни и муках, доводя ее до истерики и вгоняя в депрессию еще до родов», — признался актер.
Обновлено в 05:30
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров
Обновлено в 14:02
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53