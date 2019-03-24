Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»Вести.Ru вчера в 08:30
Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной. "Если смотреть на реальность, в том числе на текущий инвестклимат, вариант с приватизацией становится все менее и менее реальным", — сказал Чубайс, слова которого приводит "Интерфакс".
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
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Армия и оружие
20 лет назад НАТО начала бомбардировки Югославии
Ровно двадцать лет назад НАТО начала военную операцию против Союзной Республики Югославии.
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Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета
Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
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Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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"По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске
Обновлено в 00:52
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено вчера в 06:53
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Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
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