Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»Вести.Ru вчера в 08:30

Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной. "Если смотреть на реальность, в том числе на текущий инвестклимат, вариант с приватизацией становится все менее и менее реальным", — сказал Чубайс, слова которого приводит "Интерфакс".
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Приватизации УК «Роснано» не будет. Но это не точно — Чубайс

Красная весна00:40

Роснано приватизировать не будут

АБНвчера в 22:33

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

Вести.Ruвчера в 08:30

Чубайс: приватизация УК «Роснано» становится все менее реальной

Коммерсантъвчера в 18:54

Чубайс считает приватизацию УК «Роснано» все менее реальной

Финмаркет22 марта в 06:06
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Политика

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке своего убийства

Обновлено вчера в 22:51
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Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Обновлено в 01:02
Политика

В Уфе проходят торжества в честь 100-летия образования Башкирии

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня образования Башкирии, открылось концертом и выставкой в субботу в Уфе, передает корреспондент ТАСС из государственного концертного зала "Башкортостан".
Обновлено вчера в 07:30
Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газом

По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Медведчук оценил шансы на победу Зеленского на президентских выборах

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что самые серьезные шансы на победу на предстоящих президентских выборах на Украине имеет шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 08:58
Авто

Москвич‑402 — что наши инженеры срисовали у Опеля

Московская баллада Москвичи семейств 402, 407 и 403 относятся к числу самых оригинальных и самобытных автомобилей Советского Союза.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Пожирающих друг друга котов нашли в квартире в Тагиле

Обновлено вчера в 13:53
Шоу-бизнес

Что подарила Началовой перед смертью ее дочь, рассказала Катя Лель

Российская певица Катя Лель рассказала, что ушедшая из жизни исполнительница Юлия Началова очень любила дельфинов, и ее дочь перед смертью подарила матери рисунок дельфинчика.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги

У 80-летней знаменитости отказали ноги. В первых числах марта Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.
Обновлено вчера в 02:12
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено вчера в 06:06
Политика

Порошенко призвали покаяться на коленях

Обновлено в 00:19
Армия и оружие

20 лет назад НАТО начала бомбардировки Югославии

Ровно двадцать лет назад НАТО начала военную операцию против Союзной Республики Югославии.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол

Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета

Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

В Саратовской области автобус столкнулся с легковушкой

"По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске

Обновлено в 00:52
Экономика

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия

Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча

Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 05:40
Культура

Барбра Стрейзанд оправдалась за слова о скандале с Майклом Джексоном

Обновлено вчера в 19:27
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27

Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено вчера в 10:38
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Обновлено вчера в 03:28
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Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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Роснано
Российская компания
Российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «Роснано» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации.
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