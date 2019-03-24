Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»Вести.Ru 08:30
Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной. "Если смотреть на реальность, в том числе на текущий инвестклимат, вариант с приватизацией становится все менее и менее реальным", — сказал Чубайс, слова которого приводит "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Здоровье
Назван ТОП-5 продуктов, снижающих кровяное давление
Составлен ТОП-5 продуктов, которые помогут снизить кровяное давление.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено в 14:23
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Политика
В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах
Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
Обновлено в 22:00
Происшествия
В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров
Обновлено в 14:02
Политика
Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцев
Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Теннис
Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года
Обновлено в 17:59
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Попавших в мазут белых лебедей спасли в Санкт-Петербурге
Обновлено в 14:42
Политика
СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии
Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
Обновлено в 15:00
Общество
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов заработает в мае-июне
Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к работе на орбите.
Обновлено в 18:07
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Одного из самых разыскиваемых преступников задержали в Румынии
В Румынии задержали британца, находившегося в списке самых разыскиваемых преступников Туманного Альбиона, сообщает издание Daily Star.
Обновлено в 22:00
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человек
Обновлено в 14:20
Спорт
После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра
Обновлено в 07:05
Политика
С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов
За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов.
Обновлено в 21:41
Футбол
Юношеская сборная России разгромила Шотландию
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) нанесла поражение команде Шотландии в матче второго тура Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Испании задержали престарелых грабителей банков
В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
Футбол
Сборная Бурунди впервые вышла в финальную часть Кубка африканских наций
Победителем группы стала сборная Мали. Таким образом, сборная Бурунди впервые в своей истории вышла в финальную часть Кубка Африки.
Обновлено в 15:40