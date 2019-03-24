Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»Вести.Ru 08:30

Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной. "Если смотреть на реальность, в том числе на текущий инвестклимат, вариант с приватизацией становится все менее и менее реальным", — сказал Чубайс, слова которого приводит "Интерфакс".
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Роснано приватизировать не будут

АБН22:33

Чубайс: приватизация УК «Роснано» становится все менее реальной

Коммерсантъ18:54

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

Вести.Ru08:30

Чубайс считает приватизацию УК «Роснано» все менее реальной

Финмаркетвчера в 06:06
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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Российская компания
Российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «Роснано» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации.
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