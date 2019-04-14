Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»РИА Новости 10:28

Как следовало из доклада Чайки Совету Федерации, опубликованного в апреле прошлого года, прокуроры не допустили приватизацию по заниженной цене управляющей компании "Роснано" в 2017 году, что привело бы к утрате государственного контроля над активами стоимостью 147 миллиардов рублей.
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Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

РИА Новости10:28

Чубайс процитировал последнее стихотворение Окуджавы, посвященное ему

Вести.Ru10:27
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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Российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «Роснано» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации.
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