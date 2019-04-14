Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»РИА Новости 10:28
Как следовало из доклада Чайки Совету Федерации, опубликованного в апреле прошлого года, прокуроры не допустили приватизацию по заниженной цене управляющей компании "Роснано" в 2017 году, что привело бы к утрате государственного контроля над активами стоимостью 147 миллиардов рублей.
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Объявлена премьера финального сезона «Игры престолов» в России
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Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
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Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
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В Петербурге два человека погибли в ДТП с автобусом
В ДТП погибли пассажир и водитель легковушки.
Обновлено в 01:22
Политика
Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова
Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
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Листая страницы социальных сетей, молодой человек увидел, что на сайте МТС проходит распродажа прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy Note 9 128 GB по хорошей цене в 39 990.
Обновлено в 08:40
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Обновлено в 04:40
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
На пруду в Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, есть погибший
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Обновлено в 10:30
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СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Новой Москве
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В Сети появились фото праворульной Lada 4x4
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Обновлено вчера в 06:26
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Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
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Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
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