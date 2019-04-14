Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»РИА Новости 10:28
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил, что приватизировать корпорацию не планируется. "Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
Политика
В штабе Зеленского объяснили его отсутствие на дебатах с Порошенко
Мероприятие, которое прошло сегодня на стадионе «Олимпийский» в Киеве, — это рекламная акция президента Украины Петра Порошенко, заявил представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
Обновлено в 12:15
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Политика
Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий
Валерий Кондратюк — замглавы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также обвинил Петра Порошенко в присваивании достижений в военно-дипломатический сфере, передает 14 апреля УНИАН, опубликовав копию заявления.
Обновлено в 11:51
Политика
Путин и Медведев объявили свои декларации о доходах
Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше на 1,3 млн рублей, чем Владимир Путин, доход премьера составил 9,9 млн рублей.
Обновлено 12 апреля в 12:39
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Политика
Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ
По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
Обновлено в 09:40
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ
Обновлено в 11:31
Общество
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Политика
Чубайс объяснил фразу «во всем виноват Чубайс»
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия» рассказал, как появилась фраза «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 11:27
Происшествия
Электричка насмерть сбила женщину в Павловске
Обновлено в 08:04
Политика
Польша не пустила парусник «Седов» из-за керчан на борту
Ранее «Аргументы недели Крым» писали о том, что примерно по той же причине экипаж корабля «Седов» получил отказ на вхождение в территориальные воды Эстонии от местных властей.
Обновлено в 05:43
Футбол
Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
Redmi Note 7 Pro получил обновление прошивки MIUI 10
Китайский бренд Redmi выпустил обновление прошивки MIUI 10.2.8.0.PFGINXM для флагманского смартфона Redmi Note Pro, размер которой составляет почти 300 мегабайт, пишет ресурс Gizchina.Новая версия содержит мартовское обновление системы безопасности операционной системы Android, которое исправляет некоторые ошибки.
Обновлено в 12:01
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Полина Гагарина заняла пятое место в китайском музыкальном шоу Singer
Полина Гагарина на протяжении всех отборочных туров китайского музыкального шоу Singer была главным претендентом на победу, получая слова поддержки от своих поклонников.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из пропавших мальчиков, которые 6 апреля вышли на прогулку в посёлке Лесобаза и не вернулись домой.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Ростовом»
Московский "Спартак" назвал стартовый состав на выездной матч чемпионата России по футболу с "Ростовом".
Обновлено в 10:55
Политика
КНДР заинтересована в покупке у России новых гражданских самолетов
КНДР заинтересована в приобретении у России новых гражданских самолетов для повышения безопасности полетов.
Обновлено в 11:41
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Политика
Отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына в Австралию
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон попросил австралийские власти добиться экстрадиции его сына на родину.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
Обновлено в 11:02
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
Обновлено в 03:22
Общество
В FB, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
На сбои в работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook жалуются в настоящее время пользователи в ряде стран, включая Россию.
Обновлено в 07:53
Музыка
В Калининграде проходит фестиваль искусств «Янтарное ожерелье»
В Калининграде проходит XXIX Международный фестиваль искусств «Янтарное ожерелье».
Обновлено в 06:48
Баскетбол
«Нижний Новгород» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты «Нижнего Новгорода» добыли выездную победу над «Автодором».
Обновлено в 12:16