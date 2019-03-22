Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращеныТАСС 06:20

Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

с чего всё началось

С этого года все затраты государства на создание "Роснано" возвращены.

Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены

Культура Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».

Общество Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Происшествия Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.

Армия и оружие Юрий Борисов рассказал о судьбе гособоронзаказа на самолеты Ил-476 По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.

Общество Список потенциально опасных пород собак сократили в пять раз Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, чей выгул запрещен без поводков и намордников, до 13 пунктов.

Армия и оружие Российские курсанты победили в международном конкурсе по информатике Российская команда стала победителем конкурса по информатике на Международной олимпиаде курсантов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал разработку автоматизированной системы по контролю за блокировкой запрещённых сайтов, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

Шоу-бизнес Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.

Армия и оружие Главарь ИГ растолстел и покрасился Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность.

Спорт Т. Тарасова — о Медведевой: такой сильной спортсменки у нас не было Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Политика Зеленский заступился за русский язык на Украине Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вступился за русский язык, сообщает «МИР 24». Шоумен уверен, что мове он не угрожает.

Культура Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.

Политика УПЦ подала в суд на Министерство культуры Украины «В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Киевской метрополии Украинской православной церкви к Министерству культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций», — отметили в суде.

Происшествия В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.

Общество Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.

Шоу-бизнес Елена Беркова выходит замуж в шестой раз Как признавался пиар-директор артистки Максим Клименко, Беркова основательно готовилась к своему дню рождения, сидела на диетах, это и сыграло с ней злую шутку.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт «Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.

Шоу-бизнес Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

Происшествия За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.

Политика Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.

Армия и оружие Марчук озвучил потери ВСУ с начала «весеннего» перемирия Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Евгений Марчук заявил, что пять военнослужащих Объединенных сил (ООС) погибли и 15 были ранены с начала «весеннего» перемирия 8 марта.

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.