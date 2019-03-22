Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращеныТАСС 06:20
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с чего всё началось
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.ТАСС06:20
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