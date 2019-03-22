Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращеныТАСС вчера в 06:20
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
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Общество
Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов
Обновлено вчера в 04:31
Энергетика
СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено в 00:57
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Макрон призвал Европу пробудиться и противостоять США и Китаю
Выступая в Брюсселе на мероприятии, которое было посвящено в том числе развитию коммуникационных систем (стандартам связи 5G) Эммануэль Макрон заявил, что «пришло время противостоять Соединённым Штатам Америки и Китаю».
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком
В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Колумбии женщина скончалась после 5-часового секс-марафона
Выяснилось, что причиной смерти женщины стала остановка сердца. В ее организме алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Ford F-150 ударно выступил на краш-тестах пикапов
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено вчера в 02:34
Автоспорт
Пьер Гасли: Гонка в Бахрейне – одна из моих любимых
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Порошенко не исключил выплаты «13-й пенсии» для малообеспеченных пенсионеров
24 февраля первый президент Украины Леонид Кравчук пожаловался на маленькую пенсию в 18 тыс. гривен и посетовал, что в стране нет специального пособия для бывших глав государства.
Обновлено вчера в 17:43
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Политика
Руководство Демократической партии США потребуют публикации доклада Мюллера
Американские демократы намерены добиться обнародования итогов проведенного спецпрокурором Мюллером расследования по так называемому российскому вмешательству в выборы.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
МВД по Татарстану сообщило, что участковый Динар Саматов, погибший в Нижнекамске от рук напавшего с ножом неизвестного, не раз поощрялся руководством за выполнение особо сложных задач.
Обновлено вчера в 09:35
Единоборства
Владимир Токов победил Уокера на турнире Bellator
Российский боец легкого веса (до 70,3 кг) Владимир Токов одержал победу единогласным решением судей над американцем Райаном Уокером на турнире Bellator 218.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
Pinterest подала заявку на IPO, планирует привлечь до $100 млн
Американская технологическая компания Pinterest Inc. направила в комиссию по ценным бумагам США (SEC) заявку на публичное размещение акций (Form S-1), следует из данных на сайте комиссии.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Власти Китая хотят наказать всех виновных во взрыве на химзаводе
Китайские власти заставят понести наказание всех виновных в трагедии на химзаводе в провинции Цзянсу, жертвами которой стали более 60 человек, сказал мэр города Яньчэн Цао Лубао.
Обновлено в 00:33
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
В нынешнем году будут запущены продажи новой версии Chevrolet Captiva.
Обновлено вчера в 12:15
Наука
Ученые: Апельсиновый сок снижает риск инсульта на 24%
Ученые из Нидерландов отмечают, что при ежедневном употреблении данных напитков наблюдалось значительное снижение риска инсульта.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
В Италию с официальным визитом прибыл председатель Китая Си Цзиньпин
Обновлено вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
На 92-м году жизни скончалась популярная советская певица Валентина Дворянинова, сообщает "Российская газета" со ссылкой на подругу артистки Ольгу Диктович.
Обновлено в 00:17
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Солнечная активность в последние сутки резко возросла, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Обновлено 21 марта в 12:05
Общество
У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м
Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Сыну Алёны Рапунцель сделали операцию на глаза
A post shared by Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) on Mar 21, 2019 at 5:31am PDT Пока что после операции малыш чувствует себя хорошо.
Обновлено вчера в 07:55
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
«Россети» сделают безубыточной энергетику Северной Осетии
В столице Северной Осетии прошло совещание на котором глава региона Вячеслав Битаров обсудил с гендиректором компании «Россети» Павлом Ливинским перспективы развития энергетического комплекса республики.
Обновлено вчера в 22:05