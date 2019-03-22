Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращеныТАСС вчера в 06:20

То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.

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Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены

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