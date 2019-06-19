Политика

Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдотРБК 12:56

Владелец НЛМК заявил на это, что Чубайс «публично приклеивает ярлыки «неправильных олигархов», а себя называет единственным правильным». Он попросил РСПП дать оценку суждениям Чубайса с точки зрения этики.
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с чего всё началось

Лисин обвинил Чубайса в неэтичности из-за слов о «неправильных олигархах»

В своих заявлениях Чубайс противопоставляет «свою якобы правильную позицию сопротивлению некоторых олигархов» для продвижения России вперед, заявил Лисин на заседании РСПП 19 июня (его слова передали РБК два участника совещания).
РБК10:29

Подробнее о событии

Лисин ответил на анекдот Чубайса шуткой про умную женщину

РБК13:37

Чубайс назвал «анекдотичными» претензии Лисина

ТАСС14:25

Чубайс и российский олигарх поссорились и обменялись анекдотами

Lenta.ru13:56

Чубайс рассказал анекдот в ответ на критику Лисина

РИА Новости14:37

Чубайс вспомнил анекдот в ответ на критику Лисина

Ведомости12:31

Миллиардер Лисин рассказал новый анекдот в ответ на «старый анекдот» Чубайса

Forbes13:29

Лисин попросил РСПП проверить этичность высказывания Чубайса про олигархов

Интерфакс10:32
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:47, Вашингтон
ЖКХ

В России для жителей нижних этажей вырастет плата за отопление

Жильцам первых этажей придется оплачивать большую сумму за отопление.
Обновлено в 17:35
Общество

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Гаджеты

Thermalright представила свои первые необслуживаемые СЖО Turbo Right

Обновлено в 14:59
Политика

Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17 фразой «ракеты не чистим»

Обновлено в 16:36
Технологии

YouTube намерен перенести детский контент в отдельный продукт

Эксперты отмечают, что этот шаг довольно рискованный, поскольку детский контент — один из самых популярных и приносит YouTube миллионы долларов от рекламы.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию

Обновлено в 14:01
Политика

Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Футбол

Экс-футболист «Зенита» Риксен поздравил дочь с днём рождения

Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес

Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало

Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.
Обновлено в 08:02
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Политика

Суд по делу о крушении MH17 начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Обновлено в 07:38
Политика

Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Собчак снова надела обручальное кольцо

Пользователи соцсетей обсуждают, о чем может говорить появление обручального кольца на пальце телеведущей Ксении Собчак, которая недавно расторгла брак с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 14:33
Футбол

Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»

Обновлено в 08:42
Армия и оружие

В Рязанской области проведут российско-египетские военные маневры

На август намечено совместное учение российских десантников с египетскими. Об этом сообщил 19 июня министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Малиновская объяснила причину своего исчезновения из телеэфира

Маша Малиновская была на пике популярности в начале 2000-х годов. Многие считали ее иконой стиля и пытались повторить образы певицы.
Обновлено в 07:44
Экономика

В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком

Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено вчера в 14:28
Общество

СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн

Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика

Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
Обновлено в 14:48
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома

В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Происшествия

В США сошел с рельсов поезд с оружием

Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке

По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие

Спущен на воду первый катер «Грачонок» для охраны Крымского моста

Власти Ярославской области рассказали о спуске на воду первого катера «Грачонок», который будет заниматься охраной Крымского моста.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Политика

Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2»

В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта.
Обновлено в 10:43
Экономика

Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате

Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
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Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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