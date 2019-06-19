Политика
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдотРБК 12:56
Владелец НЛМК заявил на это, что Чубайс «публично приклеивает ярлыки «неправильных олигархов», а себя называет единственным правильным». Он попросил РСПП дать оценку суждениям Чубайса с точки зрения этики.
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с чего всё началось
В своих заявлениях Чубайс противопоставляет «свою якобы правильную позицию сопротивлению некоторых олигархов» для продвижения России вперед, заявил Лисин на заседании РСПП 19 июня (его слова передали РБК два участника совещания).РБК10:29
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:47, Вашингтон
ЖКХ
В России для жителей нижних этажей вырастет плата за отопление
Жильцам первых этажей придется оплачивать большую сумму за отопление.
Обновлено в 17:35
Общество
В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ
Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Технологии
YouTube намерен перенести детский контент в отдельный продукт
Эксперты отмечают, что этот шаг довольно рискованный, поскольку детский контент — один из самых популярных и приносит YouTube миллионы долларов от рекламы.
Обновлено в 13:31
Политика
Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Риксен поздравил дочь с днём рождения
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало
Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.
Обновлено в 08:02
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Политика
Суд по делу о крушении MH17 начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года
Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Обновлено в 07:38
Политика
Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Собчак снова надела обручальное кольцо
Пользователи соцсетей обсуждают, о чем может говорить появление обручального кольца на пальце телеведущей Ксении Собчак, которая недавно расторгла брак с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 14:33
Футбол
Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
В Рязанской области проведут российско-египетские военные маневры
На август намечено совместное учение российских десантников с египетскими. Об этом сообщил 19 июня министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Малиновская объяснила причину своего исчезновения из телеэфира
Маша Малиновская была на пике популярности в начале 2000-х годов. Многие считали ее иконой стиля и пытались повторить образы певицы.
Обновлено в 07:44
Экономика
В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком
Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн
Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика
Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
Обновлено в 14:48
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома
В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке
По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
Спущен на воду первый катер «Грачонок» для охраны Крымского моста
Власти Ярославской области рассказали о спуске на воду первого катера «Грачонок», который будет заниматься охраной Крымского моста.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Политика
Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2»
В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта.
Обновлено в 10:43
Экономика
Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате
Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16