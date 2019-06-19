Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдотРБК 12:56

В своих заявлениях Чубайс противопоставляет «свою якобы правильную позицию сопротивлению некоторых олигархов» для продвижения России вперед, заявил Лисин на заседании РСПП 19 июня (его слова передали РБК два участника совещания).

с чего всё началось

Владелец НЛМК заявил на это, что Чубайс «публично приклеивает ярлыки «неправильных олигархов», а себя называет единственным правильным». Он попросил РСПП дать оценку суждениям Чубайса с точки зрения этики.

Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот

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