Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»РБК 08:55

Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я, я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного, ну — сложилось — значит, сложилось. Будем жить с этим.

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Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

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