Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»РБК 08:55

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Читать в источнике
Анатолий Чубайс
Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я, я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного, ну — сложилось — значит, сложилось. Будем жить с этим.
— Анатолий Чубайс, политикDP.RU 09:24

Подробнее о событии

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

РИА Новости13:12

Чубайс прокомментировал фразу «Во всём виноват Чубайс»

RT на русском10:28

Чубайс объяснил появление фразы «Во всём виноват Чубайс»

Говорит Москва09:16

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Московский Комсомолец09:36

Чубайс процитировал последнее стихотворение Окуджавы, посвященное ему

Вести.Ru10:27

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

РБК08:55

Чубайс объяснил, почему вызывает ненависть россиян. «Попал к Бабе Яге и Кощею»

URA.Ru09:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:33, Ашберн
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

Обновлено в 06:40
Гаджеты

На OnePlus 6T запустили Windows 10 и Call of Duty: Modern Warfare 2

Нидерландский разработчик Бас Тиммер, известный под псевдонимом NTAuthority, смог-таки запустить Windows 10, на смартфоне OnePlus 6T.
Обновлено в 12:31
Политика

Польша не пустила парусник «Седов» из-за керчан на борту

Ранее «Аргументы недели Крым» писали о том, что примерно по той же причине экипаж корабля «Седов» получил отказ на вхождение в территориальные воды Эстонии от местных властей.
Обновлено в 05:43
Политика

На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка

Обновлено в 09:08
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Происшествия

На пруду в Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, есть погибший

Лодка с рыбаками перевернулась на пруду в городском округе Егорьевск Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Торговый центр в Гатчине эвакуировали из-за задымившегося iPhone 7plus

Причиной эвакуации Торгового центра «Кубус» в Гатчине стал задымившийся iPhone 7plus.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции

В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог.
Обновлено в 09:30
Политика

Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине

Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека

На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Культура

Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 18:59
Гаджеты

Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол

Аршавин прокатился на истребителе Су-30М2

В Крымске Аршавин встретил фаната «Арсенала» и посидел за штурвалом истребителя Су-30М2.
Обновлено в 13:12
Авто

Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 13:21
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Бузова попросила Басту подписаться на нее в Instagram

Оставшись наедине с собой, Ольга кинула клич своим подписчикам, чтобы те попросили Вакуленко подписаться на Бузову.
Обновлено в 02:11
Политика

Чубайс рассказал о желании уйти на пенсию

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» рассказал, что задумывается об уходе на пенсию, однако ещё не решил, чем заниматься.
Обновлено в 11:39
Игры

В интернете появилось фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S

Обновлено в 05:18
Единоборства

Борец Сурков завоевал бронзовую медаль ЧЕ

Обновлено в 12:33
Культура

Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская

Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Задержан один из девяти сбежавших из временного изолятора в Туве

Обновлено в 08:14
Армия и оружие

В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами

По словам главы пресс-службы Народной милиции Даниила Безсонова, бойцы "Правого сектора"* прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса "Царская охота" без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Экономика

Забайкалье ищет вход в особую зону

Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено в 10:34
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым

Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:31
Музыка

Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг».
Обновлено в 12:43
Культура

Ушел из жизни скульптор Анатолий Дема

В Санкт-Петербурге скончался 81-летний скульптор, народный художник России Анатолий Дёма.
Обновлено в 13:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное