Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»РБК 08:55
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
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Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я, я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного, ну — сложилось — значит, сложилось. Будем жить с этим.
— Анатолий Чубайс, политикDP.RU 09:24
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