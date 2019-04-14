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Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»РБК 08:55
Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ. Ее прототипом послужила схожая формулировка, с которой в январе 1996 года Ельцин отправил Чубайса в отставку с поста первого вице-премьера.
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Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось, что это я, я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного, ну — сложилось — значит, сложилось. Будем жить с этим.
— Анатолий Чубайс, политикDP.RU 09:24
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