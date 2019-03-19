Экономика

Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»Lenta.ru 02:52

По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей. Как сообщается на официальном сайте Кремля, об этом глава госкорпорации Анатолий Чубайс рассказал во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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