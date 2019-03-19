Экономика
Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»Lenta.ru 02:52
По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей. Как сообщается на официальном сайте Кремля, об этом глава госкорпорации Анатолий Чубайс рассказал во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
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Политика
Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit
«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.
Обновлено в 04:33
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Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Сегодня наступает астрономическая весна – день весеннего равноденствия
В северных широтах, на которых находится Череповец, день весеннего равноденствия по факту наступил чуть раньше.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов
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Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.
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Шоу-бизнес
Марина Александрова раскрыла секрет стройной фигуры
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Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Политика
Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили
Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
В Симферополе арестовали первого президента Крыма
Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
Обновлено в 03:19
Происшествия
ФСБ показала видео тайника с оружием банды рейдеров из 90-х
ФСБ опубликовала видео тайника со взрывчаткой и оружием в Московской области, который принадлежит банды рейдеров из 90-х, причастных к убийствам и похищениям.
Обновлено в 03:36
Кино
Вышел трейлер «Бледной синей точки» с Натали Портман и Дэном Стивенсом
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае
Пенсионный фонд РФ уже в мае рассчитывает использовать новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на собрании фракции партии "Единая Россия" в Госдуме во вторник.
Обновлено вчера в 10:08
Космос
В соцсетях заявили, что засекли взрыв ракеты «Авангард»
В США засекли мощнейший взрыв в атмосфере планеты, и заявили о том, что это ракета «Авангард».
Обновлено 18 марта в 17:29
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Елена Ваенга отменила концерты в Сызрани и Самаре из-за болезни
Известная певица Елена Ваенга отменила концерты в нескольких городах. Как сообщила артистка в своем Инстаграме, она сильно заболела.
Обновлено в 03:29
Политика
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
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Экономика
Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года
Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 03:30
Спорт
В Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию
В японскую Сайтаму врывается чемпионат мира по фигурному катанию. Ледовые выступления продолжатся до 24 марта.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Социологи выяснили отношение россиян к феминизму
Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 04:35
Политика
Путин встретился с новым и.о. главы Челябинской области Текслером
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Алексеем Текслером, которого ранее назначил и.о. губернатора Челябинской области вместо Бориса Дубровского, подавшего в отставку.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Токаев предложил переименовать столицу Казахстана
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 02:51
Финансы
Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей
При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
Обновлено в 02:00
Политика
Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира
Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Полный цикл испытаний «Посейдона» займет два года
Полный цикл испытаний беспилотной системы "Посейдон" займет до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 раза
В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:14